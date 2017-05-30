Движение на трассе Ялта-Севастополь ограничили из-за недавнего камнепада

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Временное ограничение движения введено на участке южнобережной крымской дороги после камнепада, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.
В результате происшествия никто не пострадал, сообщили ранее спасатели.
"Введено временное ограничение движения на период ремонтно-восстановительных работ аварийного участка", — сообщили в пресс-службе.
Очистить дорожное полотно и восстановить дорожно-транспортную инфраструктуру планируется до 1 июня, участок автодороги будет оборудован информационными табло (на границах), знаками поэтапного ограничения скорости до 40 км/час и источниками дорожного освещения.
Полномасштабные восстановительные работы на обвалоопасном участке дороги Севастополь-Ялта будут проведены позднее, тогда автопоток будут пропускать мимо опасного участка, через село Орлиное – перевал Байдары.
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