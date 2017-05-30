Движение на трассе Ялта-Севастополь ограничили из-за недавнего камнепада

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Временное ограничение движения введено на участке южнобережной крымской дороги после камнепада, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

© Фото : Главное управление МЧС России по Севастополю В Крыму на дорогу обрушился камнепад На автодорогу "Севастополь — Ялта" 25 мая со склона гор обрушился камнепад, 40-тонная глыба и груда обломков перекрыли проезжую часть. Кроме того, была повреждена опорная стена и опора ЛЭП. Также в районе падения глыбы было выявлено еще семь фрагментов скальной породы, которые имеют признаки возможного обрушения.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщили ранее спасатели.

"Введено временное ограничение движения на период ремонтно-восстановительных работ аварийного участка", — сообщили в пресс-службе.

Очистить дорожное полотно и восстановить дорожно-транспортную инфраструктуру планируется до 1 июня, участок автодороги будет оборудован информационными табло (на границах), знаками поэтапного ограничения скорости до 40 км/час и источниками дорожного освещения.

Полномасштабные восстановительные работы на обвалоопасном участке дороги Севастополь-Ялта будут проведены позднее, тогда автопоток будут пропускать мимо опасного участка, через село Орлиное – перевал Байдары.

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