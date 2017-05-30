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Происшествия

Ураган в московском регионе: число жертв увеличилось до 16 человек

Сюжет:
Ураган в московском регионе (58)
11:1830.05.2017
(обновлено: 11:19 30.05.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЛиквидация последствий урагана в МосквеЛиквидация последствий урагана в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Москва и Московская область продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный ураганом: стихия унесла жизни 16 человек, госпитализированными остаются более ста пострадавших, кроме того, в столице повалены несколько тысяч деревьев и повреждены кровли более 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий.

Ликвидация последствий урагана в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Число жертв урагана в московском регионе возросло до 16 человек
Как сообщила журналистам во вторник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, жертвами урагана в Москве и Подмосковье стали 14 человек: в столице погибли 11 человек, в области — трое. Позднее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что число жертв стихии в Подмосковье возросло до 5 человек, пострадали 34. Таким образом, общее число жертв стихии возросло до 16 человек.

Правительство Москвы во вторник рассмотрит вопрос о денежных компенсациях семьям погибших при урагане в столице, при этом размер выплат на каждую семью может составить 1 миллион рублей.

Число пострадавших превысило 100 человек

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил, что в больницы Москвы из-за урагана госпитализировали почти 150 человек, сейчас в медучреждениях остаются 108 человек, в том числе более 20 детей.

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"Вчера во второй половине дня и вечера одновременно в 15 взрослых больниц и шесть детских больниц были доставлены 146 пациентов с различными повреждениями, полученными во время урагана… Из 146 человек, которых приняли в клиники, остаются 108 человек, из них 22 ребенка", — сказал Хрипун журналистам.

Он отметил, что всего за медпомощью обратились 168 человек. У подавляющего большинства госпитализированных состояние удовлетворительное или средней тяжести, но восемь человек находятся в тяжелом состоянии. По словам главы департамента, основные травмы, полученные людьми во время урагана, — это ушибы, ссадины, переломы и черепно-мозговые травмы. У нескольких человек — повреждения позвоночника, травмы живота и груди.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви священник Александр Волков, патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился за жертв урагана в Москве и выразил соболезнования их родным и близким.

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© РИА Новости
Ураган срывал крыши зданий и ломал деревья в Москве. Съемки очевидцев

Транспортный коллапс

Пробки в Москве в понедельник за полчаса выросли на 2 балла из-за урагана. Только в Москве было ограничено движение личного и общественного транспорта по 20 улицам. Аномальные заторы, по сведениям сервиса Яндекс.Пробки, были зафиксированы сразу на четырех загородных трассах. Кроме того, из-за урагана движение наземного общественного транспорта в городе в понедельник вышло из графика, был изменен путь следования почти 40 маршрутов. Для стабилизации ситуации "Мосгортранс" дополнительно выпустил на линии 54 автобуса. Аварийные и технические службы "Мосгортранса" после урагана переведены на круглосуточный режим работы.

Движение поездов на Московской железной дороге в понедельник также вышло из графика, однако к вечеру восстановилось. Железнодорожники устранили возникшие от непогоды неполадки, расчистили пути от упавших деревьев и открыли для движения поездов. Во время проведения работ составы пропускались по временным схемам, с использованием соседних путей. В аэропортах Московского авиационного узла решениями авиакомпаний 29 мая были задержаны более 50 рейсов.

Как сообщили во вторник в информационном центре транспортного комплекса столицы, основная часть последствий урагана на транспортной инфраструктуре Москвы ликвидирована.

Тысячи поваленных деревьев, обрушение конструкций

Как сообщил замначальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко, во время урагана в МЧС поступили более 4,5 тысяч заявок о происшествиях.

"Наибольшее количество обращений от граждан поступило с территорий Южного, Юго-Западного, Западного и Юго-Восточного административных округов", — сказал он, добавив, что меньше всего сообщений о происшествиях поступило с территории Троицкого и Новомосковского административного округа и Зеленограда.

В МЧС уточнили, что в Подмосковье были повалены более трех тысяч деревьев, повреждены кровли 42 жилых домов и одного роддома, 322 автомобиля. В наибольшей степени от урагана пострадала Москва, где повалены свыше 3,5 тысячи деревьев, повреждены кровли более 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше 1,5 тысячи единиц личного автотранспорта.

Ураган также повредил ряд исторических надгробий в Донском монастыре, сообщил сайт Мосгорнаследия. Ведется расчистка завалов, после завершения которой можно будет точно оценить масштаб потерь.

Перебои с электричеством

Разгул стихии привел к нарушениям электроснабжения в ряде районов Подмосковья. После урагана МОЭСК продлила особый режим работы в столичном регионе. Как сообщила компания, восстановительные работы будут продолжаться круглосуточно до полного восстановления электроснабжения, ситуация находится на контроле оперативного штаба компании под руководством гендиректора.

Как сообщает МЧС, на данный момент более 30 населенных пунктов в Подмосковье остаются без света. Электроснабжение на всех социально значимых объектах Московской области восстановлено. В настоящее время внимание энергетиков сосредоточено на работах на востоке Подмосковья, в частности, работы ведутся в Ногинском, Щелковском и Орехово-Зуевском районах, городском округе Коломна.

Также в результате урагана, вызвавшего повреждение линий электропередачи, в понедельник около 17.45 мск произошло короткое замыкание в помещении циркуляционной насосной ТЭЦ-21 "Мосэнерго". Возгорание было оперативно ликвидировано, в результате инцидента никто не пострадал. Энергоснабжение потребителей не нарушалось.

Коммунальщики работают в усиленном режиме

Как сообщили РИА Новости в комплексе городского хозяйства, коммунальные службы столицы продолжают работать в усиленном режиме.

"Этот режим сохранится до полного устранения всех последствий стихии. В первую очередь это поваленные деревья, которые необходимо распилить и вывезти с улиц и из дворов", — отметил представитель комплекса городского хозяйства.

Замначальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко заявил, что к ликвидации последствий прохождения циклона привлечены свыше тысячи человек и более 170 единиц техники пожарного гарнизона столицы. По его словам, на время урагана пожарно-спасательный гарнизон столицы был переведен на усиленный режим реагирования. Мищенко добавил, что для обеспечения взаимодействия с органами государственной власти в Москве развернута работа оперативного штаба столичного главка МЧС, а также оперативных групп в городских округах.

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