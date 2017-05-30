Источник: в Москве из здания Центробанка украли более 11,4 миллиона рублей

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Неизвестный украл более 11,4 миллиона рублей из Центробанка на Ленинском проспекте в Москве, проникнув в здание через окно, после чего скрылся, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Неизвестный пролез через окно здания Центробанка, похитил более 11,4 миллиона рублей и скрылся", — сказал собеседник агентства.
По его словам, обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.
РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.