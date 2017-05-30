Источник: в Москве из здания Центробанка украли более 11,4 миллиона рублей

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Неизвестный украл более 11,4 миллиона рублей из Центробанка на Ленинском проспекте в Москве, проникнув в здание через окно, после чего скрылся, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его данным, инцидент произошел 29 мая.

"Неизвестный пролез через окно здания Центробанка, похитил более 11,4 миллиона рублей и скрылся", — сказал собеседник агентства.

По его словам, обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.