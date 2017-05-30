Защита экс-бухгалтера "Седьмой студии" обжаловала арест по делу о хищении

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Защита бывшего главного бухгалтера созданной режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии" Нины Масляевой обжаловала ее арест по обвинению в хищении бюджетных средств, сообщил РИА Новости ее адвокат Юрий Зайцев.

"Жалоба на арест подана, в ней я указываю доводы о незаконности принятого решения", — сказал он.

В субботу Пресненский суд Москвы санкционировал арест Масляевой до 19 июля. Несколькими днями ранее тот же суд в рамках данного дела отказался заключать в СИЗО бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина, отправив его под домашний арест.

Нине Масляевой и Юрию Итину инкриминируется один эпизод мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), совершенный в 2014 году. Из постановления суда следует, что компания "Седьмая студия" получила финансирование из бюджета по договору на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий, организацию гастролей на сумму в 66,5 миллиона рублей. По версии следствия, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег — 1,286 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.