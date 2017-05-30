Транспортная прокуратура проверяет "ВИМ-Авиа" из-за задержки рейсов

КАЗАНЬ, 30 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарская транспортная прокуратура проводит проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа" после задержки вылета восьми рейсов из аэропорта "Домодедово" 28-29 мая, сообщает прокуратура.

По данным ведомства, предварительной причиной задержек авиарейсов стал "перенос в одностороннем порядке сроков ремонта воздушных судов и, как следствие, недостаточность парка воздушных судов для осуществления всего объема перевозок".

Прокуратура отмечает, что и ранее выявляла нарушения лицензионного законодательства в деятельности "ВИМ-Авиа" при перевозках пассажиров, за что авиакомпания привлекалась к административной ответственности и была оштрафована.

В понедельник авиакомпания "ВИМ-Авиа" объяснила массовые задержки рейсов в "Домодедово" поздним возвратом трех самолетов с планового технического обслуживания. Этот фактор, а также начало сезона отпусков, которое в этом году характеризуется "небывало высоким" для конца мая усилением роста пассажиропотока — в частности, на курорты Турции — привело к веерному характеру задержек и переносов рейсов, отметили в компании. При этом попытки "ВИМ-Авиа" зафрахтовать под перевозку воздушные суда сторонних авиакомпаний не увенчались успехом из-за тотального дефицита самолетов на данный момент.

Авиакомпания принесла извинения за доставленные неудобства и гарантировала, что ситуация будет исправлена в ближайшее время.

Росавиация в прошлом летнем сезоне уже фиксировала у авиакомпании систематические многочасовые задержки регулярных и чартерных рейсов на внутренних и международных направлениях. Сообщалось, что ведомство может ввести в действие сертификата эксплуатанта перевозчика ограничение на выполнение чартерных перевозок в связи с частыми задержками. Гендиректору "ВИМ-Авиа" было направлено предупреждение, в котором ведомство потребовало принять все возможные меры для устранения сбойных ситуаций.