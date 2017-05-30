Более 22 тысяч человек устраняют последствия урагана в Центральной России

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Более 22 тысяч человек ликвидируют последствия урагана в Москве, Московской, Владимирской, Тульской, Тверской, Рязанской и Калужской областях, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"К работам по ликвидации последствий стихии от разных министерств, ведомств и служб привлечены более 22,3 тысячи человек и свыше 5 тысяч единиц техники", — сказал собеседник агентства.

В понедельник во власти атмосферного фронта оказалась часть Центральной России, он сопровождался дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду.

"В результате были повалены более 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли более 180 многоэтажных и частных жилых домов и административных зданий, одного роддома, получили повреждения более 1,9 тысячи единиц личного автотранспорта и один пассажирский автобус, произошла задержка в движении более 130 пассажирских поездов пригородного сообщения, 23 пассажирских поездов дальнего следования, были отменены 4 аэроэкспресса внуковского направления, на наземном участке Московского метрополитена были задержаны 5 составов", — сообщили в МЧС.

Кроме того, ураган обесточил более 300 населенных пунктов, 16,5 тысячи жилых домов, в которых проживают более 44 тысяч человек, и 1375 дачных домов.

Только в Москве было ограничено движение личного и общественного транспорта по 20 улицам. В аэропортах Московского авиационного узла решениями авиакомпаний 29 мая были задержаны более 50 рейсов.

В МЧС уточнили, что в Подмосковье были повалены более 3 тысяч деревьев, повреждены кровли 42 жилых домов и одного роддома, 322 автомобиля. В наибольшей степени от урагана пострадала Москва, где повалены свыше 3,5 тысячи деревьев, повреждены кровли более 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше 1,5 тысячи единиц личного автотранспорта.

"В настоящее время органы управления и силы Главного управления МЧС России по Московской, Владимирской, Тульской и Тверской областям и Москвы переведены в режим повышенной готовности. Во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими экстренными службами организована работа оперативных групп, аварийно-восстановительных и комплексных бригад", — сообщили в МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что информирование населения о правилах поведения в сложившейся обстановке было организовано посредством телевизионных каналов и радиостанций, а также СМС-рассылкой операторов сотовой связи.

"В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы на системах энергоснабжения в 16 районах Московской, Рязанской и Тульской областей, где обесточены 50 населенных пунктов с населением свыше 20 тысяч человек. Работа аэропортов Московского авиационного узла, движение автомобильного и железнодорожного транспорта осуществляются в штатном режиме", — сказал представитель министерства.

По прогнозу Центра "Антистихия" МЧС, 30 мая фронт, ослабнет и сместится с запада на восток, окажет свое влияние на верхнее и среднее Поволжье, где прогнозируются осадки и усиление ветра до 22 м/с.