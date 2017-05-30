В Москве госпитализировали почти 150 человек из-за урагана

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц Москвы. Архивное фото

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц Москвы. Архивное фото

ПОЧТИ 150 ЧЕЛОВЕК БЫЛИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ В МОСКВЕ ИЗ-ЗА УРАГАНА, В БОЛЬНИЦАХ ОСТАЮТСЯ 108 ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ 22 РЕБЕНКА — ДЕПЗДРАВ СТОЛИЦЫ

РИА НОВОСТИ