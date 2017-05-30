В Москве свыше тысячи человек ликвидируют последствия урагана

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Более тысячи человек и 170 единиц техники задействованы в ликвидации последствий урагана в Москве, сообщил журналистам во вторник замначальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко.

"К ликвидации последствий прохождения циклона привлечены свыше тысячи человек и более 170 единиц техники пожарного гарнизона столицы", — сказал Мищенко.

По его словам, на время урагана пожарно-спасательный гарнизон столицы был переведен на усиленный режим реагирования. "Было проведено оповещение и сбор свободных от службы сотрудников, дополнительно привлечено 800 человек и 210 единиц техники", — сказал Мищенко.

Он добавил, что в ходе патрулирования округов силами главка оказана помощь 80 гражданам, а совместно с аварийными бригадами комплекса городского хозяйства распилено и убрано более трех тысяч деревьев.

"Это значительно способствовало восстановлению дорожного движения и жизнеобеспечения", — отметил Мищенко. Он добавил, что для обеспечения взаимодействия с органами государственной власти в столице развернута работа оперативного штаба столичного главка МЧС, а также оперативных групп в городских округах.