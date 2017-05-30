МАК начал расследование жесткой посадки вертолета в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование обстоятельств жесткой посадки вертолета в Приморье, в которой пострадал один человек, сообщается на сайте МАК.

В субботу аварийную посадку совершил вертолет Ми-8 недалеко от поселка Восточный Красноармейского района Приморского края. Причиной ЧП стал отказ двигателя вертолета. На борту находились три члена экипажа и девять пассажиров. Пострадал один пассажир, его доставили в больницу.

"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.