Вертолет МЧС вывез детей из якутского поселка, пострадавшего от паводка

ХАБАРОВСК, 30 мая — РИА Новости. Более 30 детей вывез вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России из пострадавшего от паводка села Березовка в Якутии, далее их отправят на отдых в санатории Якутска и Краснодарского края, сообщает ГУМЧС РФ по республике Саха (Якутия).

Ранее сообщалось, что из-за весеннего паводка на реке Колыма и ее притоках в Среднеколымском районе Якутии была подтоплена часть села Березовка. В воде оказались 34 жилых дома и семь социальных объектов. Более 100 жителей подтопленных домов, в том числе дети, переселены к родственниками и в пункт временного размещения. С пятницы начался спад воды.

"Спасатели на вертолете Ми-8 доставили в город Среднеколымск 34 ребенка из села Березовка, в котором неделю назад произошло подтопление части жилых домов. Правительством Якутии было принято решение обеспечить летним отдыхом всех детей школьного возраста из четырех населенных пунктов Среднеколымского района. Они будут отдыхать этим летом в детских лагерях и санаториях Якутска и Краснодарского края. Из Среднеколымска в ближайшие дни дети будут доставлены в Якутск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МЧС также доставили в село Березовка 1,5 тонны грузов различного назначения: продукты питания, медикаменты, дезинфицирующие вещества, палатки и электрогенератор.

Сообщается, что в селе Березовка продолжается постепенный спад уровня воды, обстановка стабилизируется. В настоящее время подтопленными остаются восемь жилых домов. В селе работает оперативная группа ГУ МЧС России по региону, проводится мониторинг гидрологической обстановки, оказывается помощь населению. Комиссия администрации Среднеколымского района приступила к оценке ущерба.