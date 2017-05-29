Семьи погибших в результате урагана в Москве получат денежные выплаты

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Семьи погибших и пострадавшие в результате урагана, который обрушился в понедельник на столицу, получат денежные выплаты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

"В Москве произошли трагические события, в результате стихийного бедствия, урагана погибли 11 человек и 70 человек серьезно пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Завтра на заседании правительства Москвы будет принято решение о финансовой компенсации, но, конечно, никакими деньгами не компенсируешь людские потери, трагедию людей. Я соболезную семьям погибших и пострадавших", — сказал Собянин.

По словам мэра, трагедия, случившаяся сегодня, беспрецедентна. "Трагедия сама по себе беспрецедентна, она обусловлена тем, что ураган случился в дневное время, поэтому количество пострадавших такое большое", — отметил Собянин.

Мэр пообщался с пострадавшими, поступившими в НИИ им. Склифосовского и пожелал им скорейшего выздоровления.

По словам заместителя директора НИИ им. Склифосовского по лечебной работе Сергея Столярова, в больницу поступили 14 пострадавших. "В настоящее время в больнице находятся пять пострадавших, один из них в реанимации, четверо — в клиническом отделении. Остальные пациенты отпущены домой, после того как им была оказана необходимая помощь", — сказал он.

Врач отметил, что в основном у пациентов диагностированы ушибленные раны, множественные ушибы тела.