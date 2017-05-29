Вице-мэр Красноярска Парыгин погиб, выпав из окна с 17 этажа

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти вице-мэра Красноярска Юрия Парыгина, который скончался, выпав из окна с 17 этажа своего дома в центре города, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Шаманская.

"Сообщение в полицию о падении из окна лестничного пролета 17 этажа в Железнодорожном районе мужчины, который скончался на месте, поступило около восьми часов вечера (16:00 мск). Он опознан, это Юрий Парыгин. На месте происшествия сейчас работает следственная группа. Следователи рассматривают различные версии, в том числе конфликты в семье", — сказала Шаманская.

Парыгин с марта руководил департаментом муниципального имущества и земельных отношений, он исполнял обязанности вице-мэра Красноярска.