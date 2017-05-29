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Происшествия

Ураган в Москве: сотни поваленных деревьев, сбои в метро, 11 погибших

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19:4929.05.2017
(обновлено: 21:33 29.05.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЛиквидация последствий урагана в Москве. 29 мая 2017 годЛиквидация последствий урагана в Москве. 29 мая 2017 год
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мощный ураган с ливнем и грозой, бушевавший в Москве и столичном регионе в понедельник, унес жизни по меньшей мере 11 человек и повлек значительные разрушения: сотни поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта.

В понедельник в Москве начался ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра в столице достигали 16 метров в секунду. По сообщениям синоптиков, до утра в столице будет идти сильный дождь, гроза, град, ветер усилится до 22 метров в секунду. По прогнозу МЧС, во время непогоды возможны ЧП — от повреждений ЛЭП до поваленных деревьев и рекламных конструкций, а также ДТП.

Более 50 пострадавших и 11 погибших

ураган
"Крыша, прощай": очевидцы поделились кадрами разбушевавшейся стихии
Пресс-служба департамента здравоохранения столицы сообщила РИА Новости, что в результате урагана в Москве погибли 11 человек, более 50 пострадали, и обращения за помощью к медикам продолжают поступать.

"Из-за шквалистого ветра, обрушившегося на Москву, за медицинской помощью в настоящий момент обратилось более 50 пострадавших, среди них есть дети, обращения продолжаются, 11 пострадавших с летальным исходом", — отметили в департаменте.

Как уточнили в ведомстве, больные поступают в московские медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения Москвы, медицинская помощь оказывается немедленно и в полном объеме. Информация по пострадавшим будет уточняться.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter выразил соболезнования родным и близким погибших.

Жители Подмосковья также пострадали от стихии. Металлический лист насмерть придавил человека в подмосковном Красногорске, сорвавшись от сильного ветра. В подмосковных Люберцах восемь человек пострадали из-за урагана, один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. В Одинцовском районе Подмосковья при падении дерева пострадал ребенок.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений всесторонне изучить и установить все обстоятельства произошедшего, а сотрудникам центрального аппарата СКР проконтролировать ход и результаты этих проверок.

Сотни поваленных деревьев, обрушение конструкций

Электропоезд компании Аэроэкспресс
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Движение аэроэкспрессов во "Внуково" восстановлено
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, в понедельник на телефоны оперативных служб Москвы поступило свыше 200 звонков после падения деревьев в результате сильных порывов ветра. По данным источника, ураган повалил более тысячи деревьев, департамент природопользования столицы в настоящий момент ведет точный подсчет.

Пресс-служба городского округа Люберцы сообщила в свою очередь, что в результате ураганных порывов ветра 29 мая в округе было повалено и сломано более 500 деревьев, причем одно из деревьев упало на маршрутное такси. По данным властей округа, также пострадало более 15 автомобилей, две детских и одна контейнерная площадки. Повреждены сотни метров ограждения. В результате обрыва проводов обесточены несколько микрорайонов округа. Для координации работ по ликвидации последствий стихии в администрации городского округа создан оперативный штаб.

Вдоль Рублево-Успенского шоссе ураганом повалило десятки деревьев, многие из них вырвало с корнем. В некоторых местах оборваны линии электропередачи. Движение по шоссе на данный момент не сильно осложнено. Деревья, которые упали на дорогу, рабочие переместили на обочины.

Последствия урагана в Москве
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей КиселевВ понедельник днем на Москву обрушился ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра в столице достигали 16 метров в секунду.Последствия шквалистого ветра в Москве. 29 мая 2017
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей Киселев
В понедельник днем на Москву обрушился ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра в столице достигали 16 метров в секунду.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУраганный ветер в столице повалил около 600 деревьев.Сломанное ураганом дерево на трамвайных путях в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ураганный ветер в столице повалил около 600 деревьев.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУраганом срывало рекламные щиты, опрокидывало остановки общественного транспорта, была повреждена кровля у некоторых зданий в городе.Сорванный ураганом рекламный щит на припаркованном автомобиле в Москве. 29 мая 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ураганом срывало рекламные щиты, опрокидывало остановки общественного транспорта, была повреждена кровля у некоторых зданий в городе.
© РИА Новости / Геннадий МельникПерейти в фотобанкПоваленный ураганом светофор на Тверском бульваре в Москве.Поваленный ураганом светофор на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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Поваленный ураганом светофор на Тверском бульваре в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВо время урагана в столице погибли одиннадцать человек, еще около пятидесяти пострадали.Автомобиль скорой помощи на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Во время урагана в столице погибли одиннадцать человек, еще около пятидесяти пострадали.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСотрудники Главного следственного управления СК России по столице после гибели людей проводят доследственные проверки.Автомобиль, пострадавший в результате урагана в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники Главного следственного управления СК России по столице после гибели людей проводят доследственные проверки.
© РИА Новости / Яна БурмистроваПерейти в фотобанкИз-за поваленных деревьев возникли проблемы с движением составов на Московском центральном кольце: поезда следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево".Сломанное ураганом дерево во дворе жилого дома в Москве
© РИА Новости / Яна Бурмистрова
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Из-за поваленных деревьев возникли проблемы с движением составов на Московском центральном кольце: поезда следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПоваленное дерево стало причиной перебоев и в работе Филевской линии московского метро. Были временно закрыты для входа пассажиров станции Филевский парк и Пионерская.Поваленные ураганом деревья, во дворе жилого дома в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Поваленное дерево стало причиной перебоев и в работе Филевской линии московского метро. Были временно закрыты для входа пассажиров станции Филевский парк и Пионерская.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИз-за урагана в Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода.Сломанное ураганом дерево на улице города Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Из-за урагана в Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСиноптики предупреждают, что непогода может продлиться в столице до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.Автомобили, пострадавшие в результате урагана в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Синоптики предупреждают, что непогода может продлиться в столице до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.
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Также сообщалось, что ураганный шквалистый ветер повалил деревья в подмосковной резиденции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Горках, в результате чего выезд из резиденции был заблокирован, и участники совещаний у председателя правительства, а также журналисты более полутора часов не могли покинуть территорию резиденции, пока рабочие не ликвидировали последствия разгула стихии. Автотранспорт, на котором участники совещаний приехали в Горки, не пострадал.

Пирамида Голода на Новорижском шоссе разрушена ураганом
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Подмосковье ураган разрушил пирамиду Голода
Также из-за урагана в Истринском районе Подмосковья обрушилась знаменитая пирамида Александра Голода, которая не раз входила в путеводители как одна из достопримечательностей региона. Сооружение было возведено с целью исследования влияния пирамид на окружающую среду, однако большинство ученых не признает этот проект научным. "Никто не пострадал, жертв нет", — уточнили в пресс-службе района, подтвердив информацию об обрушении конструкции. По данным пресс-службы, в районе работают 14 аварийных бригад по устранению последствий стихии.

Ураган повредил один из храмов Подмосковья — сильный ветер вырвал крест на центральном куполе храма Рождества Богородицы в подмосковном Королеве, сообщили РИА Новости прихожане храма, которые не пострадали из-за инцидента. Также из-за стихии порядка 24 тысяч жителей Королева в понедельник днем остались без электроснабжения, в настоящее время оно восстановлено.

Задержка авиарейсов

Поваленные ураганом деревья, во дворе жилого дома в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Красногорске во время урагана человека придавило металлическим листом
Несмотря на то, что ранее представители воздушных гаваней столицы сообщили РИА Новости, что аэропорты Московского авиационного узла (МАУ) в сложных погодных условиях работают штатно, данные на портале "Яндекс.Расписание" свидетельствуют, что почти 30 рейсов задержаны в московских аэропортах, ещё 13 рейсов отменены.

Согласно данным сервиса на 18.00 мск, в аэропорту Домодедово 16 рейсов задержаны, 13 отменены. В Шереметьево статус "задержан" имеют 13 рейсов. Информация об отмененных и задержанных рейсах по аэропортам Внуково и Жуковский на портале не указана.

Сбои в столичной подземке и МЦК

Движение по часовой стрелке на Московском центральном кольце было временно приостановлено из-за урагана, поезда следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево". Как сообщили в пресс-службе МЦК, железнодорожники приложили максимальные усилия для устранения последствий непогоды, и сейчас движение восстановлено в прежнем режиме.

Офис Союза журналистов России
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ветер снес вывеску Союза журналистов России на проезжую часть
Кроме того, упавшее на путь дерево стало причиной увеличения интервалов движения на Филевской линии московского метрополитена, вход для на двух станциях — "Филевский парк" и "Пионерская" — был закрыт, в настоящее время движение восстановлено и входит в график, сообщил метрополитен. В настоящий момент движение на Филевской линии восстановлено. Как сообщили в департаменте транспорта города, сейчас Московский метрополитен и МЦК работают без задержек строго по графику.

Ухудшение дорожной ситуации

Как предупредили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в понедельник, непогода может негативно отразиться на дорожной ситуации. "В связи с неблагоприятными погодным условиями в городе возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий", — говорится в сообщении.

В ЦОДД попросили водителей быть аккуратными на дорогах во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожной ситуации. По возможности автовладельцам советуют не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций и пользоваться городским транспортом.

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
В Москве после гибели людей из-за урагана проводят доследственные проверки
Однако в пресс-службе "Мосгортранса" в свою очередь сообщили о задержках в работе общественного транспорта из-за урагана. Так, по сведениям предприятия, был нарушен привычный график движения шести маршрутов трамваев и десяти маршрутов троллейбусов.

Позднее в департаменте транспорта города сообщили, что столичный наземный городской транспорт работает штатно после урагана, задержки в его движении носят локальный характер.

Москва ликвидирует последствия

Городские службы жилищно-коммунального хозяйства в Москве в понедельник вечером приступили к ликвидации последствий урагана, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ЖКХ.

"Идет уборка и вывоз упавших деревьев, восстановление опор наружного освещения, ограждений и поврежденных павильонов городского наземного общественного транспорта", — рассказали в пресс-службе.

Горячая линия МЧС. Архивное фото
© Фото : МЧС России
В Москве после урагана в оперативные службы поступило более 200 звонков
"Мосводосток" заранее обеспечил расстановку аварийных бригад и спецтехники в местах возможного скопления воды. Как сообщалось ранее, свыше 360 бригад ГУП "Мосводосток" переведены на усиленный режим работы. На 18.00 заявок по скоплению воды в Центральную диспетчерскую службу предприятия не поступало.

ЖКХ Подмосковья готовы к нештатным ситуациям

Службы жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья заявили, что работают в штатном режиме, несмотря на ураган. Пресс-служба зампреда областного правительства Дмитрия Пестова сообщила, что в связи с ураганом предприятия топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в Московской области приведены в режим повышенной готовности. На всех предприятиях ТЭК и ЖКХ Московской области установлено круглосуточное дежурство руководства и оперативного персонала, проверена готовность ремонтно-восстановительных бригад и техники к оперативной ликвидации технологических нарушений.

"На случай нештатных ситуаций в энергоснабжении в Подмосковье сформировано 745 аварийно-восстановительных бригад энергокомпаний. Для оперативного восстановления электроснабжения потребителей подготовлено более 1 тысячи дизельных электростанций. В соответствии с техническими нормативами все ключевые подстанции и магистральные линии электропередачи Подмосковья снабжены современной защитой от ударов молний", — подчеркнул Пестов, которого цитирует пресс-служба.

В готовности находятся и бригады Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы.

Обращения к страховщикам

Около 60 обращений поступило в СК "РЕСО-Гарантия" от автовладельцев, автомобили которых пострадали из-за урагана в Москве и области, сообщили РИА Новости в пресс-службе страховой компании.

Последствия урагана в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Подмосковье при падении дерева пострадал ребенок
"К нам обращаются клиенты, чье имущество оказалось повреждено в результате урагана в Москве. На 17.30 поступило около 60 телефонных звонков. Все связаны с автомобилями", — сказали в пресс-службе.

В основном повреждения связаны с падением веток деревьев, предметов, разбитыми стеклами, уточнили там же. "Сумму ущерба оценить, естественно, еще невозможно", — добавили в пресс-службе.

По информации страховщика, заявлений по другим видам страхования (жилье, здоровье людей) пока не поступало. Как сообщили РИА Новости в страховой компании "Согласие", она получила пока 11 обращений от автовладельцев, автомобили которых пострадали из-за урагана в Москве и области.

Сломанное ураганом дерево, на трамвайных путях в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Прохожего убило упавшим деревом у метро "Университет" в Москве
"Пока у нас 11 обращений по каско, из них девять (автомобилей) пострадало из-за падения деревьев и веток, и два — из-за упавшей кровли", — уточнили в страховой компании. "Пока речь идет об обращениях, поступивших по телефону, поэтому сложно оценивать ущерб, не видя повреждений. Выплачивать будем согласно установленным срокам в правилах страхования", — сказали в компании.

Компания "Альфастрахование" зафиксировала уже более 100 обращений от клиентов в связи с природным катаклизмом в Москве и области, сообщил РИА Новости официальный представитель страховщика, добавив, что специалисты колл-центра компании в настоящее время фиксируют рост числа звонков и стремятся помочь всем обращающимся с вопросами, давая консультации, как правильно зафиксировать страховой случай и правильно сформировать пакет документов для получения выплаты.

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