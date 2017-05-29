"Крыша, прощай": очевидцы поделились кадрами разбушевавшейся стихии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пользователи соцсетей делятся фото и видео московского урагана, который, по последним данным, унес жизни не менее семи человек.
В Twitter Svetlonosik появился фотоснимок облачного фронта над столицей
Москва pic.twitter.com/qsYdDvVKIy— Svetlonosik❤️ (@svetlonosik) 29 мая 2017 г.
Ника Шульга выложила ролик, на котором запечатлена слетающая крыша.
Московский #ураган— Ника Шульга (@nikochka_21) 29 мая 2017 г.
Не помню чтобы май когда-то был таким! pic.twitter.com/JAIYHAPaWq
И это не единичный случай.
Крыша вернись pic.twitter.com/0mKvhEGRcf— Блогер Женя (@AnteUni) 29 мая 2017 г.
Актриса Анастасия Задорожная поделилась с подписчиками таким видео.
А вот так пережили ураган московские офисы pic.twitter.com/4lyhvIE1sq— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) 29 мая 2017 г.
В районе "Москва-Сити" стихия также дала о себе знать.
С краном все ок #ураган #ураганмосква #ураганвмоскве #буря pic.twitter.com/pF1SCwB8Xi— Lina Lobach (@Lina_Lobach) 29 мая 2017 г.
В такую погоду лучше не пользоваться вращающимися дверьми.
#москва #ураган #май #люблюбольшежизни pic.twitter.com/xAdXFSp6ZL— ▲АНГЕЛИНА ИВАНОВА▼ (@AaaaCushn) 29 мая 2017 г.
На Тверской вывернуло из земли светофор.
Серьезно пострадал один из столичных торговых центров.
Пирамида на Новой Риге, теперь выглядит так… pic.twitter.com/bB8rC5yoSx— Сергей Полозов (@polozovs) 29 мая 2017 г.
Зданию РИА Новости тоже досталось.
Огромная, тяжёлая вывеска Союз Журналистов — улетела полностью pic.twitter.com/35p4NmehhU— Сергей Полозов (@polozovs) 29 мая 2017 г.
Коммунальным службам предстоит много работы.
#ураган #Москва #май pic.twitter.com/5S9u6HIPp3— Вячеслав Ворон (@vvoron) 29 мая 2017 г.
Москва #ураган pic.twitter.com/iQ03TaV6bh— AAA (@5858446A) 29 мая 2017 г.