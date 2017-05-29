"Крыша, прощай": очевидцы поделились кадрами разбушевавшейся стихии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пользователи соцсетей делятся фото и видео московского урагана, который, по последним данным, унес жизни не менее семи человек.

В Twitter Svetlonosik появился фотоснимок облачного фронта над столицей

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Ника Шульга выложила ролик, на котором запечатлена слетающая крыша.

​И это не единичный случай.

​Актриса Анастасия Задорожная поделилась с подписчиками таким видео.

#москва #ураган Публикация от Настя Задорожная (@stasya_ru) Май 29 2017 в 6:36 PDT

Анатолий Ноготочкин заснял ЧП в одном из столичных офисов.

#комуветкиакому… #ураган #Москва #май2017 #конецвесны Публикация от Roman Borodin (@rdriver1982) Май 29 2017 в 7:02 PDT

На Новорижском шоссе обрушилась "Пирамида Голода".

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