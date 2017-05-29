Страховщики назвали самую угоняемую марку автомобиля в России

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Автомобиль марки Hyundai возглавил рейтинг самых угоняемых авто в первом квартале 2017 года в РФ, свидетельствует опрос, проведенный РИА Новости среди нескольких российских страховых компаний.

Согласно опросу, наибольшим спросом угонщиков пользуется модель Hyundai Solaris. "В случае с Hyundai Solaris, высокий риск угона автомобиля можно объяснить тем, что такие автомобили чаще всего идут на автозапчасти", — пояснили в "Ренессанс страхование".

Самые угоняемые авто

В список самых угоняемых моделей автомобилей по России в первом квартале, помимо Hyundai Solaris, вошли Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery, Lexus LX, Kia Rio, Ford Focus, Audi Q5, BMW X5.

"Преступники выбирают наиболее популярные и дорогие авто, для выгодной продажи после угона – всего автомобиля или его запчастей", — прокомментировал директор департамента урегулирования убытков компании "Абсолют страхование" Игорь Люкин.

По словам заместителя директора департамента андеррайтинга и управления продуктами СК "Согласие" Андрея Ковалева, авто премиум-класса чаще угоняются "под заказ", а транспортные средства массового сегмента "уходят на разборки".

Рейтинг двух столиц

Как и прежде, наиболее проблемными регионами с точки зрения количества угонов для страховщиков являются Москва и Санкт-Петербург.

В частности, по данным страховой компании "МАКС", в Москве и Московской области доля угонов составляет 25% от всех угонов по стране, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область приходится 51% всех угонов по стране, а на все остальные регионы приходится 24% угонов.

"В среднем, наши потери от угонов доходят до 10% от общего объема выплат по каско", — добавил Люкин из "Абсолют страхования", отметив, что стратегия их компании предусматривает приоритет в страховании автомобилей столичного региона.

Самым угоняемым автомобилем в первом квартале в данных регионах также стал Hyundai Solaris. Помимо него в список вошли Mazda CХ-5, Lexus LX, модели марки Toyota, Land Rover Discovery, Kia Rio, Ford Focus, Lada Priora, Hyundai IX35, Mercedes-Benz S-class, Nissan Almera.