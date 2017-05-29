В Москве в течение дня возможны кратковременные дожди

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Ураган в Москве закончился, атмосферный фронт отходит, но в столице еще возможны кратковременные дожди, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Сегодня уже нет. Уже ураган сместился на восток – юго-восток Московской области. Но надо заметить, что интенсивность этого фронта пошла на убыль, и через час-два от него не будет и следа, хотя какие-то кратковременные дожди еще пройдут", — отметил собеседник агентства.

По неофициальным данным, только в Москве из-за ураганного ветра в понедельник семь человек погибли и около 70 пострадали. Ветер повалил более 400 деревьев, очевидцы говорят о множестве поврежденных автомобилей.