В Подмосковье ураган разрушил пирамиду Голода

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Из-за урагана в Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе района.

Пирамида на Новорижском шоссе все… Рухнула от урагана… Ушла эпоха #москва pic.twitter.com/Et7SoOsu8m — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 29 мая 2017 г.

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Сооружение было возведено с целью исследования влияния пирамид на окружающую среду, большинство ученых не признает этот проект научным.

"К сожалению, это правильная информация (об обрушении пирамиды). Никто не пострадал, жертв нет", — сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, в районе работают 14 аварийных бригад по устранению последствий стихии. "В основном связано с электроэнергией", — добавил собеседник агентства.