Прокурор по делу Шариной прочитала речь об опасности национализма

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Прокурор в Мещанском суде Москвы на прениях сторон по делу экс-главы Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате денег, отметила общественную опасность совершенного преступления, прочитав речь об угрозе украинского национализма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В библиотеке хранились книги, находящиеся под запретом судебной власти. Украинский национализм, шедший рука об руку с германским нацизмом, последние три года снова поднимает голову. Лидеры, захватившие власть в соседней стране, призывают к захвату российских регионов, убивают русских людей, запрещают русский язык, традиции и праздники", — сказала прокурор в прениях сторон в понедельник.

По ее словам, украинский национализм предполагает противопоставление украинского и русского этносов. Книги антирусского и антироссийского содержания, отметила прокурор, хранились в спецхранилищах, но свидетели показали, что их выдавали читателям. "Но как же книга может быть выдана, если она запрещена? Если бы Шарина вовремя провела инвентаризацию, события развивались бы совершенно по-другому", — считает представитель гособвинения.

Ранее в понедельник прокурор попросила Мещанский суд Москвы приговорить к пяти годам условного срока бывшую главу Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину, обвиняемую в экстремизме и растрате денег. Кроме того, прокуратура попросила взыскать с Шариной более 2,1 миллиона рублей в счет ущерба, причиненного библиотеке.

Всего в обвинении фигурируют порядка 25 книг, эксперты, как отмечал адвокат, в каждой из них нашли фрагменты экстремистской направленности. В частности, Павлов называл книгу Дмитрия Корчинского "Война в толпе". Адвокат ранее заявлял, что на этой книге нет библиотечного штампа, поэтому он предположил, что "она и ряд других книг могли быть подкинуты".

Шарина содержится под домашним арестом.