В Москве из-за урагана погибли шесть человек

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Шесть человек стали жертвами урагана в Москве в понедельник, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"В результате ураганного ветра на северо-востоке, юго-западе и востоке Москвы произошло падение деревьев на проходящих мимо жителей. От полученных травм на месте происшествия погибло пять человек. Кроме того, в этот же день в результате сильного порыва ветра была повреждена конструкция остановки на Кировоградской улице. Пожилой мужчина … скончался на месте", — сказала Иванова.