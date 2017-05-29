Прокурор попросил срок для экс-главы Библиотеки украинской литературы

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Прокурор в понедельник попросил Мещанский суд Москвы приговорить к 5 годам условного срока бывшую главу Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину, обвиняемую в экстремизме и растрате денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По утверждению гособвинителя, она "организовала возможность получения и ознакомления неограниченного круга лиц с литературой, признанной судом экстремистской". К этой литературе в числе прочего относятся книга "Голод на Украине" 1996 года выпуска, поэзия Дмитрия Павлычко, а также детский иллюстрированный журнал "Барвинок".

Всего в обвинении фигурируют порядка 25 книг, эксперты, как отмечал адвокат, в каждой из них нашли фрагменты экстремистской направленности. В частности, Павлов называл книгу Дмитрия Корчинского "Война в толпе". Адвокат ранее заявлял, что на этой книге нет библиотечного штампа, поэтому он предположил, что "она и ряд других книг могли быть подкинуты".

Шарина содержится под домашним арестом.