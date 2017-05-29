Упавшее дерево стало причиной перебоев на Филевской линии московского метро

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Упавшее на путь дерево стало причиной увеличения интервалов движения на Филевской линии московского метрополитена, вход для на двух станциях был закрыт, в настоящее время движение восстановлено и входит в график, сообщает метрополитен.

Филёвская линия. Причина увеличения интервалов движения — упавшее на путь дерево. — Московское метро (@MetroOperativno) 29 мая 2017 г.

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"Увеличены интервалы между Кунцевской и Багратионовской по техническим причинам. Филевская линия. Причина увеличения интервалов движения — упавшее на путь дерево. 16.17 Филёвская линия. Закрыты для входа пассажиров станции Филевский парк и Пионерская", — говорится в сообщениях в микроблоге в Twitter.

Также отмечалось, что службы метрополитена делали все возможное для скорейшего возобновления движения на участке Филевской линии. В настоящий момент, по состоянию на 16.22, движение на Филевской линии восстановлено и входит в график.

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