Министра строительства Ингушетии отпустили из-под ареста под залог

ПЯТИГОРСК, 29 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Суд в Пятигорске изменил меру пресечения для министра строительства Ингушетии Мустафы Буружева с домашнего ареста на залог в 1,5 миллиона рублей по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.

Ранее сообщалось, что Буружева задержали вместе с директором подрядной организации по подозрению в хищении 54 миллионов рублей при строительстве школы в Джейрахском районе. По данным Пятигорского городского суда, Буружев подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

"Избрана мера пресечения в виде залога в 1,5 миллиона рублей", — сказал собеседник агентства, уточнив, что решение принималось 19 мая.

В феврале следователи ходатайствовали об избрании Буружеву меры пресечения в виде заключения под стражу, однако Пятигорский городской суд решил поместить его под домашний арест. Это решение подтвердил Ставропольский краевой суд после жалобы адвоката.