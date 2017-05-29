Движение аэроэкспрессов во "Внуково" затруднено из-за упавшего дерева

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Движение аэроэкспрессов в аэропорт "Внуково" затруднено из-за дерева, которое упало на контактную сеть на перегоне "Лесной городок – Аэропорт "Внуково" киевского направления Московской железной дороги, сообщается на сайте МЖД.

"В настоящее время затруднено движение аэроэкспрессов как в сторону аэропорта "Внуково", так и в сторону Москвы. Железнодорожники прилагают максимальные усилия, чтобы как можно быстрее устранить последствия падения дерева и возобновить движение поездов на участке "Лесной городок – Аэропорт "Внуково" в штатном режиме", — говорится в сообщении.

До этого в микроблоге "Аэроэкспресса" в Twitter сообщалось об отмене поезда. "По причине технической неисправности инфраструктуры московской железной дороги отменен поезд в 15:30 до аэропорта "Внуково", — сообщила компания. Представитель "Аэроэкспресса" сообщил РИА Новости, что также отменен поезд с Киевского вокзала до аэропорта "Внуково" в 16:00.

Как прогнозировало ранее МЧС, до утра в столице будет идти сильный дождь, гроза, град, ветер усилится до 22 метров в секунду. Во время непогоды возможны ЧП — от повреждений ЛЭП до поваленных деревьев и рекламных конструкций, а также ДТП.

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