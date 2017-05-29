На Ставрополье автобус врезался в опору ЛЭП и перевернулся

ПЯТИГОРСК, 29 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Семь человек обратились за медицинской помощью в результате ДТП с автобусом на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по краю.

По данным ведомства, авария произошла около 14.00 в Невинномысске. Маршрутный автобус "ПАЗ" по неустановленным причинам столкнулся с опорой ЛЭП, после чего опрокинулся. "На момент ДТП в автобусе находилось 12 пассажиров, семь из них обратились за медицинской помощью в Невинномысскую больницу", — говорится в сообщении.

На данный момент выясняются все причины и обстоятельства ДТП, добавили в ведомстве.

В свою очередь представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил РИА Новости о пяти пострадавших. "При опрокидывании автобуса "ПАЗ", следовавшего по маршруту 12А, предварительно, пострадали пять человек", — сказал собеседник агентства.