Националиста Белова этапировали в Нижний Новгород

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Националист Александр Белов (Поткин), осужденный к 3,5 годам за экстремизм, этапирован к колонию Нижнего Новгорода, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Миронов.

"Моего подзащитного этапировали в ИК-5 Нижнего Новгорода", — сказал он. Адвокат не знает, окончательное ли это место отбывания наказания или позднее его отвезут в другую колонию.

Мещанский суд Москвы признал Поткина виновным в легализации похищенных у казахстанского БТА-банка средств и экстремизме, приговорил к 7,5 годам колонии, а также удовлетворил гражданский иск к Поткину потерпевшей стороны на 4,9 миллиарда рублей.

Позднее Мосгорсуд отменил приговор в части отмывания денег, оставив только экстремизм, и снизил срок до 3,5 лет.

Поткин был задержан 15 октября 2014 года в московской гостинице "Интурист Коломенское" по делу о хищении пяти миллиардов долларов у вкладчиков БТА-банка. Кроме того, Поткина обвиняли в создании экстремистского сообщества с целью "дестабилизации политической обстановки в Казахстане и нагнетании националистической обстановки в республике".

По данным обвинения, создать экстремистское сообщество в Казахстане Поткину предложил бывший председатель совета директоров БТА-банка и экс-министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов. Следствие считает, что Поткин согласился, а для деятельности сообщества использовал похищенные в БТА-банке средств.

Руководя сообществом, по информации обвинения, Поткин в интернете инициировал референдум по национальным вопросам, "преследовавший возбуждение вражды на национальной почве", а также создал проект "Злой казах".