Жертвами урагана в Москве стали семь человек

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Семь человек погибли и около 70 пострадали в результате ураганного ветра в Москве, рассказал РИА Новости источник в медицинских службах столицы.
Ранее Следственный комитет сообщал о семи жертвах. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, ураган повалил несколько сотен деревьев.
Непогода может продлиться до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков, порывы ветра достигают 16 метров в секунду, рассказали РИА Новости в столичном метеобюро.
Такие дела… #москва #шторм #ураган pic.twitter.com/gs9oAyPndU— Игорь Гуренко 🇷🇺 (@Igor_Gurenko) 29 мая 2017 г.
"В Москве может выпасть до 15 миллиметров осадков, это треть нормы… в принципе скорости ветра значительные. Мы ожидаем, что к 21.00 весь этот процесс уже должен сместиться за пределы Московской области", — сказал собеседник агентства.
У нас тут крышу снесло, а у вас как дела? #москва #ураган pic.twitter.com/5BWSXDpUEt— Tati (@dominoshka) 29 мая 2017 г.
Уже сейчас порывы ветра в столице достигают 16 метров в секунду, он может и усилиться. Прохождение холодного фронта сопровождается ливнем, местами с грозой, не исключено, что может где-то пройти град.
Плохая погода привела к жертвам. Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах столицы, поваленное сильным ветром дерево убило человека близ метро "Университет". Также погибла девушка при падении дерева возле 36 павильона ВВЦ, а в Люберцах женщина пострадала из-за сорванного с контейнера ураганом листа железа.
В районе м Третьяковская с крыши здания Москва Б. Ордынка 25, сорвало металлическую обшивку кровли, которая упала на улицу #ураган #новость pic.twitter.com/jogU8HIkmQ— ILya (@isguare) 29 мая 2017 г.
На Зубовском бульваре около музея Москвы часть ограждения упала на припаркованный рядом автомобиль. Также из-за упавших деревьев затруднено движение аэроэкспрессов в аэропорт Внуково и увеличены интервалы движения на Филевской линии метрополитена.
Ураган в Москве вырвал деревья с корнями, разрушил конструкции #Москва #ураган #погода #фото #смерч #новости #опасность #дождь #runews pic.twitter.com/d5qtXpF1dD— wp_women (@wp_women) 29 мая 2017 г.
Кроме того, поваленные деревья заблокировали выезд из подмосковной резиденции премьер-министра Дмитрия Медведева.
Нехилый ураган в Москве! В 5 метрах от меня упала часть крыши…— Денис Ермаков (@Denis_Ermakov) 29 мая 2017 г.
А ещё говорят курение убивает… pic.twitter.com/bMNcSucgHz
Ранее МЧС сообщило, что сильный дождь, гроза, град и ветер до 22 метров в секунду ожидаются в Москве с обеда понедельника до утра вторника. В пресс-службе Центра организации дорожного движения попросили водителей быть аккуратными на дорогах во избежание роста числа ДТП.
По данным погодного центра "Фобос", в среду в Москве и области погода немного наладится.
Разбито стекло у машины от ветки pic.twitter.com/3q4ZhGSYgD
— Алексей Нарышкин (@AlexNaryshkin) 29 мая 2017 г.
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей КиселевВ понедельник днем на Москву обрушился ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра в столице достигали 16 метров в секунду.Ураганный ветер в столице повалил около 400 деревьев.Ураганом срывало рекламные щиты, была повреждена кровля у некоторых зданий в городе.Поваленный ураганом светофор на Тверском бульваре в Москве.Во время урагана в столице погибли семь человек.Сотрудники Главного следственного управления СК России по столице после гибели людей проводят доследственные проверки.Из-за поваленных деревьев возникли проблемы с движением составов на Московском центральном кольце. Из-за урагана поезда следовали без остановки через станции "Балтийская" и "Коптево".Поваленное дерево стало причиной перебоев в работе Филевской линии московского метро. Были временно закрыты для входа пассажиров станции Филевский парк и Пионерская.Из-за урагана в Истринском районе Подмосковья обрушилась пирамида Александра Голода.Синоптики предупреждают, что непогода может продлиться в столице до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.