Жертвами урагана в Москве стали семь человек

Сорванный ураганом рекламный щит на припаркованном автомобиле в Москве. 29 мая 2017

Сорванный ураганом рекламный щит на припаркованном автомобиле в Москве. 29 мая 2017

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Семь человек погибли и около 70 пострадали в результате ураганного ветра в Москве, рассказал РИА Новости источник в медицинских службах столицы.

Ранее Следственный комитет сообщал о семи жертвах. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, ураган повалил несколько сотен деревьев.

Непогода может продлиться до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков, порывы ветра достигают 16 метров в секунду, рассказали РИА Новости в столичном метеобюро.

​"В Москве может выпасть до 15 миллиметров осадков, это треть нормы… в принципе скорости ветра значительные. Мы ожидаем, что к 21.00 весь этот процесс уже должен сместиться за пределы Московской области", — сказал собеседник агентства.

Уже сейчас порывы ветра в столице достигают 16 метров в секунду, он может и усилиться. Прохождение холодного фронта сопровождается ливнем, местами с грозой, не исключено, что может где-то пройти град.

Плохая погода привела к жертвам. Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах столицы, поваленное сильным ветром дерево убило человека близ метро "Университет". Также погибла девушка при падении дерева возле 36 павильона ВВЦ, а в Люберцах женщина пострадала из-за сорванного с контейнера ураганом листа железа.

В районе м Третьяковская с крыши здания Москва Б. Ордынка 25, сорвало металлическую обшивку кровли, которая упала на улицу #ураган #новость pic.twitter.com/jogU8HIkmQ — ILya (@isguare) 29 мая 2017 г.

​На Зубовском бульваре около музея Москвы часть ограждения упала на припаркованный рядом автомобиль. Также из-за упавших деревьев затруднено движение аэроэкспрессов в аэропорт Внуково и увеличены интервалы движения на Филевской линии метрополитена.

Кроме того, поваленные деревья заблокировали выезд из подмосковной резиденции премьер-министра Дмитрия Медведева.

Нехилый ураган в Москве! В 5 метрах от меня упала часть крыши…

А ещё говорят курение убивает… pic.twitter.com/bMNcSucgHz — Денис Ермаков (@Denis_Ermakov) 29 мая 2017 г.

Ранее МЧС сообщило, что сильный дождь, гроза, град и ветер до 22 метров в секунду ожидаются в Москве с обеда понедельника до утра вторника. В пресс-службе Центра организации дорожного движения попросили водителей быть аккуратными на дорогах во избежание роста числа ДТП.

По данным погодного центра "Фобос", в среду в Москве и области погода немного наладится.