Хакеры атаковали портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ в первый день основного этапа экзамена подвергся хакерским атакам, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2017 года, в понедельник начался основной период ЕГЭ: в этот день в России прошли экзамены по географии и информатике и ИКТ.
С 2009 года ЕГЭ является одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным — в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.