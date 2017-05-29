Хакеры атаковали портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ в первый день основного этапа экзамена подвергся хакерским атакам, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"У нас такие атаки были — в частности, на портал smotriege.ru "Ростелекома"… Они все были отбиты, никак на ход экзамена они не повлияли. Но тем не менее все меры информационной безопасности предусмотрены", — сказал Кравцов журналистам.

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2017 года, в понедельник начался основной период ЕГЭ: в этот день в России прошли экзамены по географии и информатике и ИКТ.

Как отметили в Рособрнадзоре, ход экзаменов в регионах контролируют общественные наблюдатели и сотрудники ведомства. Во всех экзаменационных пунктах ведется видеонаблюдение в онлайн-режиме, и используется технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирования бланков ответов непосредственно в аудиториях.

С 2009 года ЕГЭ является одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным — в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.