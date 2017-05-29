В Челябинской области ищут мужчину, упавшего с женой на квадроцикле в реку

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости. Супружеская пара в выходные дни упала на квадроцикле с дамбы в реку Юрюзань в Челябинской область, спасатели нашли тело женщины, поиск ее супруга продолжается, сообщила в понедельник пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

"Усть-Катавский спасотряд областной службы в прошедшие выходные дни был задействован в поисках молодой семейной пары, которые в ночь на 27 мая на квадроцикле с высоты около 4 метров слетели с дамбы в реку Юрюзань. При помощи плавсредств спасатели обследовали акваторию, а также проверили берега реки. В воскресенье тело женщины было найдено, а мужчину до сих пор не нашли", — говорится в сообщении.

Поиски мужчины продолжаются, в понедельник от Усть-Катавского спасательного отряда областной службы в поисках задействовано шесть человек и две лодки, уточняется в сообщении.