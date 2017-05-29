В отеле на западе Москвы нашли тела двух граждан КНДР

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Тела двух граждан КНДР нашли в отеле на западе Москвы в субботу, 27 мая, по предварительным данным, оба скончались от острой сердечной недостаточности, сообщил РИА Новости источник в медицинских службах столицы.

"Тела двух граждан КНДР нашли в разных номерах в отеле на западе Москвы. По предварительным данным, оба умерли от острой сердечной недостаточности", — сказал собеседник агентства.

По его словам, проверкой по факту смерти иностранцев занимаются следственные органы.