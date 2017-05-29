Осужденный за госизмену экс-сотрудник "Роскосмоса" попросил о помиловании

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (головной институт "Роскосмоса") Владимир Лапыгин, осужденный к семи годам заключения за госизмену, попросил о помиловании, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Василий Процык.

"Родственники сообщили мне, что еще в марте он подал прошение о помиловании", — сказал адвокат, пояснив, что он не занимается юридическим сопровождением прошения и его дальнейшая судьба ему не известна.

Лапыгин отбывает наказание в колонии в Тульской области. В минувшем декабре Верховный суд России признал семилетний срок заключения законным.

Следствие вменяло учёному передачу за границу неких технологических сведений. Материалы дела не разглашались из-за секретности.

Согласно Конституции России, помилование является исключительной прерогативой президента.