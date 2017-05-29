Суд оставил под арестом 23 объекта недвижимости экс-главы Марий Эл

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным наложение ареста на имущество экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по делу о взятке в 235 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Адвокат в своей жалобе настаивал, что имущество приобретено не преступным путем, а на средства, полученные в результате предпринимательской деятельности и до времени совершения инкриминируемого преступления. По его словам, стоимость арестованного имущества превышает возможный ущерб от вменяемого его подзащитному преступления. "Стоимость арестованного имущества превышает 1 миллиард рублей", — отметил адвокат Петр Севрук.
Предполагаемому взяткодателю Кривашу заочно предъявлено обвинение в даче взятки, он, по словам следователя, объявлен в федеральный розыск. Выступившая посредником во взяточничестве руководитель телеканала "12 регион" Наталия Кожанова находится под стражей.