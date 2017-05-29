Суд оставил под арестом 23 объекта недвижимости экс-главы Марий Эл

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным наложение ареста на имущество экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по делу о взятке в 235 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Под арестом оказались более 20 объектов недвижимости в республике Марий Эл, Йошкар-Оле и центре Москвы, а также недвижимость его мачехи в республике Марий Эл, центре Москвы и Анапе.

Адвокат в своей жалобе настаивал, что имущество приобретено не преступным путем, а на средства, полученные в результате предпринимательской деятельности и до времени совершения инкриминируемого преступления. По его словам, стоимость арестованного имущества превышает возможный ущерб от вменяемого его подзащитному преступления. "Стоимость арестованного имущества превышает 1 миллиард рублей", — отметил адвокат Петр Севрук.

Следователи считают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Предполагаемому взяткодателю Кривашу заочно предъявлено обвинение в даче взятки, он, по словам следователя, объявлен в федеральный розыск. Выступившая посредником во взяточничестве руководитель телеканала "12 регион" Наталия Кожанова находится под стражей.