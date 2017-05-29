Суд в Москве на полгода продлил срок ареста фигуранта "дела 26 марта"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил до 10 ноября арест Станислава Зимовца по делу о применении насилия в отношении полицейских во время несанкционированной акции в столице 26 марта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Меру пресечения в отношении Зимовца в виде заключения под стражу оставить без изменения, продлить срок ареста до 10 ноября 2017 года", — сказала судья Елена Ермакова.

Прокурор просила продлить арест подсудимому. По ее словам, Зимовец во время акции в Москве кинул камень, который попал полицейскому в спину. Защита подсудимого утверждает, что потерпевший полицейский в своих показания якобы заявил, что зафиксированные повреждения получил на тренировке. "Более того, мой подзащитный только от меня узнал, что в деле четыре тома, из-за халатности адвоката по назначению, он не был с ними ознакомлен", — сказала адвокат.

При адвокате по назначению обвиняемый был готов на рассмотрение уголовного дела в особом порядке, то есть с полным признание вины и без исследования доказательств. Но затем Зимовец отказался признавать вину из-за показаний потерпевшего и невозможности обжалования сути приговора. "Я не знаю, что я подписывал, я был без еды, у меня было такое состояния, что я просто хотел отвязаться от них", — сказал подсудимый.

Новый адвокат отметила, что обвиняемый является ветераном боевых действий в Чечне, ранее не привлекался не только к уголовной, но и к административной ответственности. "Я законопослушный гражданин, я нес службу этому государству и этому обществу. Моя репутация безупречна, я не хочу никоим образом ее запятнать", — сказал он.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек.

По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом. Четыре человека арестованы по уголовному делу о нападениях на силовиков: это Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Юрий Кулий и Андрей Косых. В отношении трех из них расследование уже завершено.