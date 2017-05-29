МЧС сообщило, что все пожары в Красноярском крае потушены

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Пожарные потушили все очаги на территории пяти населенных пунктов Красноярского края, где сгорели почти 140 домов и погибли три человека, сообщили краевые власти со ссылкой на начальника краевого главка МЧС Евгения Вершинина.

МЧС ранее объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в Красноярском крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. По данным МВД, в связи с пожарами и опасностью распространения огня по тревоге были подняты сотрудники полиции в двух районах региона: Лесосибирском и Канском. В регионе был объявлен режим ЧС федерального уровня.

По уточненным данным МЧС, 24 мая в пяти населенных пунктах пожары уничтожили 138 жилых домов, где проживали 620 человек, в том числе 110 детей, три человека погибли. По словам Вершинина, благодаря принятым мерам удалось защитить от огня 3854 дома, восемь социально значимых учреждений, пять объектов инфраструктуры, два строения, где размещены потенциально опасные производства.

"В настоящий момент все пожары ликвидированы. В тушении принимали участие 428 человек, 66 единиц техники, пять пожарных поездов, вертолеты. Для семей, оставшихся без крова, развернуто пять пунктов временного размещения вместимостью 690 человек. Вчера вечером в них находились 74 человека, включая девять детей, остальные размещены по родственникам. Подготовлены предложения по усилению работы, направленной на обеспечение пожарной безопасности в пострадавших населенных пунктах", — цитируются в сообщении слова главы МЧС по краю.

Он подчеркнул, что готовятся поручения по укреплению пожарных частей новой техникой и наращиванию штатной численности подразделений.