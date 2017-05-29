Адвокат не может прокомментировать информацию о признании Соловьевым вины

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Адвокату неизвестно, признал ли частично экс-глава Удмуртии Александр Соловьев вину по делу о получении взятки в 140 миллионов рублей, ему не дают поговорить с подзащитным, сказал РИА Новости адвокат Сергей Ларионов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Соловьев признал вину частично.

"Я не могу это прокомментировать, уже два месяца меня просто не допускают к нему — в СИЗО говорят, что без разрешения следователя не пустят, СК не дает разрешения", — отметил адвокат.

Ларионов пояснил, что заключил соглашение с родственниками обвиняемого, но следователь берет у Соловьева отказы от адвоката. Он отметил, что по закону ему должны предоставить одно свидание с подзащитным, а уже после разговора тот сможет от него отказаться.

"Они просто боятся допустить нас к нему. Что с ним делают в изоляторе, одному Богу известно", — сказал адвокат.

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 миллионов рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 миллиона рублей. За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси, считают следователи.