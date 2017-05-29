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Происшествия

Дело водителя снегоуборщика о гибели главы Total во Внуково передали в суд

Сюжет:
Крушение самолета во "Внуково" (298)
12:2129.05.2017
0520
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВодитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко. Архивное фотоВодитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Выделенное дело в отношении двух фигурантов о катастрофе самолета в аэропорту Внуково, в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, передано в суд, защита будет настаивать на его рассмотрении в особом порядке, сообщил РИА Новости адвокат водителя снегоуборочной машины Александр Карабанов.

Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Снегоуборщик признал вину в крушении самолета главы Total
"Выделенное дело в отношении Владимира Мартыненко и Владимира Леденева уже зарегистрировано в Солнцевском суде Москвы, но дата еще не назначена. Мы планируем заявить ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке", — сказал агентству адвокат.

Ранее Солнцевский суд Москвы постановил выделить дело в отношении диспетчеров Александра Круглова и Надежды Архиповой, а также руководителя полетов Романа Дунаева в отдельное производство и вернуть его в прокуратуру. Суд счел, что следственные действия с участием этих обвиняемых не могут считаться допустимыми доказательствами, поскольку они проводились с участием адвокатов, которых вывели из процесса. Препятствий же для дальнейшего рассмотрения дела в отношении еще двух фигурантов судья не обнаружил и решил продолжить по нему процесс.

Адвокаты обжаловали данное решение суда, поскольку добивались возврата в прокуратуру всего уголовного дела целиком.

Дорожный указатель на аэропорт Внуково. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Дело о крушении самолета главы Total Кристофа де Маржери в Внуково
В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный Владимир Мартыненко, нарушая все правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал старший сменный инженер Владимир Леденев. Руководитель полетов Роман Дунаев, диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова, как полагает следствие, знали о потенциальной опасности для самолета, но не сообщили о ней пилотам. В результате произошло столкновение. Мартыненко и Леденев признают свою вину, остальные фигуранты дела заявляют о невиновности.

Водитель снегоуборочной машины аэропорта "Внуково" Владимир Мартыненко
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗащита просит Басманный суд Москвы поместить под домашний арест водителя снегоуборочной машины из "Внуково" Владимира Мартыненко. По мнению адвоката, такая мера пресечения гарантирует, что Мартыненко не скроется и не попытается оказать давление на свидетелей. Защита также предлагает за водителя снегоуборочной машины залог в размере 1 миллиона рублей. Прокурор, со своей стороны, поддержал ходатайство об аресте водителя снегоуборочной машины. Он считает просьбу следователя о заключении его под стражу законной и мотивированной.Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Защита просит Басманный суд Москвы поместить под домашний арест водителя снегоуборочной машины из "Внуково" Владимира Мартыненко. По мнению адвоката, такая мера пресечения гарантирует, что Мартыненко не скроется и не попытается оказать давление на свидетелей. Защита также предлагает за водителя снегоуборочной машины залог в размере 1 миллиона рублей. Прокурор, со своей стороны, поддержал ходатайство об аресте водителя снегоуборочной машины. Он считает просьбу следователя о заключении его под стражу законной и мотивированной.
© REUTERS / Andrew IvanovВодитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко доставлен в Басманный суд Москвы, где рассматривается ходатайство о его аресте.Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко
© REUTERS / Andrew Ivanov
Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко доставлен в Басманный суд Москвы, где рассматривается ходатайство о его аресте.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРанее Мартыненко был задержан на 48 часов, официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил, что следствие будет добиваться его ареста. Срок предварительного задержания истекает в четверг после обеда.Заседание суда по делу Владимира Мартыненко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ранее Мартыненко был задержан на 48 часов, официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил, что следствие будет добиваться его ареста. Срок предварительного задержания истекает в четверг после обеда.
© РИА Новости / Александр КарабановПерейти в фотобанкВо время допроса у следователя, видео которого есть в распоряжении РИА Новости, Владимир Мартыненко не может четко сказать, где находилась его снегоуборочная машина во время столкновения с самолетом главы Total.Допрос Владимира Мартыненко в Следственном комитете
© РИА Новости / Александр Карабанов
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Во время допроса у следователя, видео которого есть в распоряжении РИА Новости, Владимир Мартыненко не может четко сказать, где находилась его снегоуборочная машина во время столкновения с самолетом главы Total.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВначале Мартыненко заявлял, что выехал на ВПП: "Когда я потерял ориентир, сам не заметил, когда я выехал на взлетную полосу". По словам подозреваемого, самолет шел на взлет и он его "практически не видел и не слышал". В итоге "получился удар". Но уже в следующий момент, отвечая на уточняющие вопросы следователя, Мартыненков засомневался и поменял показания.Заседание суда по делу Владимира Мартыненко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Вначале Мартыненко заявлял, что выехал на ВПП: "Когда я потерял ориентир, сам не заметил, когда я выехал на взлетную полосу". По словам подозреваемого, самолет шел на взлет и он его "практически не видел и не слышал". В итоге "получился удар". Но уже в следующий момент, отвечая на уточняющие вопросы следователя, Мартыненков засомневался и поменял показания.
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