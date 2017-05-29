Дело водителя снегоуборщика о гибели главы Total во Внуково передали в суд

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Выделенное дело в отношении двух фигурантов о катастрофе самолета в аэропорту Внуково, в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, передано в суд, защита будет настаивать на его рассмотрении в особом порядке, сообщил РИА Новости адвокат водителя снегоуборочной машины Александр Карабанов.

"Выделенное дело в отношении Владимира Мартыненко и Владимира Леденева уже зарегистрировано в Солнцевском суде Москвы, но дата еще не назначена. Мы планируем заявить ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке", — сказал агентству адвокат.

Ранее Солнцевский суд Москвы постановил выделить дело в отношении диспетчеров Александра Круглова и Надежды Архиповой, а также руководителя полетов Романа Дунаева в отдельное производство и вернуть его в прокуратуру. Суд счел, что следственные действия с участием этих обвиняемых не могут считаться допустимыми доказательствами, поскольку они проводились с участием адвокатов, которых вывели из процесса. Препятствий же для дальнейшего рассмотрения дела в отношении еще двух фигурантов судья не обнаружил и решил продолжить по нему процесс.

Адвокаты обжаловали данное решение суда, поскольку добивались возврата в прокуратуру всего уголовного дела целиком.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный Владимир Мартыненко, нарушая все правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал старший сменный инженер Владимир Леденев. Руководитель полетов Роман Дунаев, диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова, как полагает следствие, знали о потенциальной опасности для самолета, но не сообщили о ней пилотам. В результате произошло столкновение. Мартыненко и Леденев признают свою вину, остальные фигуранты дела заявляют о невиновности.