Мосгорсуд признал законным обыск у экс-главы Удмуртии Соловьева

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным проведение обыска в доме бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева по делу о получении взятки в 140 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил жалобу его адвоката Сергея Ларионова. Обыск был произведен в доме обвиняемого в удмуртской деревне Каменная без судебного решения, только по постановлению следователя, решившего, что оперативные мероприятия требуется провести безотлагательно. Впоследствии следователь уведомил о нем Басманный суд Москвы и там решили, что он действовал законно.

"Решение Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения", — огласила решение судья.

Адвокат настаивал, что обыск без судебного решения возможен лишь в исключительных случаях, а следователь не обосновал эту исключительность, ограничившись лишь общими словами.

Сам Соловьев не участвовал в заседании. Из СИЗО "Лефортово" он прислал заявление, что в услугах адвоката Ларионова не нуждается и доводы его жалобы на проведение обыска не поддерживает. "Мы не знаем, каким образом у него был взят этот отказ. В настоящее время органы следствия грубо нарушают закон и не предоставляют мне и другому адвокаты свидания с моим подзащитным", — отметил Ларионов. Он пояснил, что его наняли родственники обвиняемого.

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 миллионов рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 миллиона рублей. За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси, отмечается в сообщении.