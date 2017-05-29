Две жертвы паводка в Минводах до гибели отказались от эвакуации

ПЯТИГОРСК, 29 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Две жертвы паводка в Минераловодском городском округе на Ставрополье до гибели отказались от эвакуации, сообщает администрация округа.

Ранее следователи начали проверку после гибели мужчины и женщины в результате паводка в Минводах, их тела были обнаружены в одном из домов в садоводческом товариществе.

"Мама и ее муж знали об эвакуации, им и соседи несколько раз говорили: "Уходите", но они отказались. У них было большое хозяйство. Даже козы были, видимо, из-за них решили остаться", — приводит администрация слова дочери погибшей Ирины Шумиловой.

По ее словам, беспечность маму и погубила. "Есть ситуации, в которых нельзя быть самонадеянным, а нужно беспрекословно слушать спасателей и принимать правильные решения", — добавила Шумилова.

В Ставропольском крае в результате сильных и продолжительных дождей, по данным регионального управления МЧС, число подтопленных домов составило более 1,7 тысячи, были отселены более 2 тысяч человек. Самая тяжелая ситуация сложилась в селах Минераловодского городского округа.