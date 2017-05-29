Защита экс-владельца "Павловскгранита" обжаловала его арест

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Защита бывшего владельца "Павловскгранита" Сергея Пойманова, известного подачей в суд США иска о "рейдерском захвате" предприятия, в числе ответчиков по которому числился глава Сбербанка Герман Греф, обжаловала арест бизнесмена, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"В суд поступила апелляционная жалоба адвокатов на постановление об избрании в отношении Пойманова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, срок ареста экс-владельца "Павловскгранита" установлен до 7 июля. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

В конце января в суд США был подан иск от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной с требованием возмещения ущерба в размере 750 миллионов долларов. Иск был подан против 22 физических и юридических лиц, включая ОАО "Сбербанк", "Промсвязьбанк", а также Грефа. Заявители утверждают, что ответчики хотели уничтожить компанию как конкурента на рынке и завладеть ее активами.

Герман Греф и "Промсвязьбанк" назвали требования по иску надуманными и сочли его пиар-ходом.