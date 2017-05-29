Защита обжаловала продление ареста отца полковника Захарченко

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Защита отца экс-главы управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко обжаловала продление его ареста, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суд поступила жалоба адвокатов Виктора Захарченко на постановление о продлении ему срока ареста", — сказала пресс-секретарь.

Ранее суд продлил срок содержания под стражей Захарченко-старшего до 30 августа.

Виктору Захарченко вменяется два эпизода пособничества в растрате денег банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) — якобы он был фиктивно трудоустроен в банк и за это время успел получить зарплату в 4 миллиона рублей.