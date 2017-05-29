Жильцов дома престарелых под Хабаровском кормили кашей с насекомыми

ХАБАРОВСК, 29 мая — РИА Новости. Сотрудники управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской АО во время плановой проверки дома-интерната в селе Черняево под Хабаровском обнаружили некачественные крупы, из которых постояльцам готовили пищу, сообщило управление.
В доме-интернате использовали шесть партий крупы, не соответствующих требованиям нормативных документов. "Крупа гречневая заражена хлебными клещами. В "Геркулесе" обнаружен вредитель хлебных запасов — мукоед суринамский, также эта крупа не соответствует ГОСТу по показателям сорная примесь, цветковые пленки. Не соответствуют стандартам горох, пшено, крупа "Полтавская". Ячневая крупа была без маркировки", — отмечает ведомство.
В свою очередь управление СК по Хабаровскому краю начало проверку информации о каше с насекомыми для обитателей дома престарелых. По ее результатам примут процессуальное решение.