Суд решил изъять львицу, напавшую на саратовского школьника

ЭНГЕЛЬС (Саратовская область), 29 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Энгельский районный суд Саратовской области в понедельник изъял у местного жителя львицу, которая ранее напала на 15-летнего подростка, перелает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Нападение львицы на школьника произошло в Энгельсе 24 апреля, мальчик попал в больницу — по данным Минздрава, он отделался царапинами. Прокуратура города через суд потребовала отобрать содержащуюся в полувольных условиях львицу Майю у ее владельца Егиша Ерояна.

"Суд решил запретить содержание Ерояну львицы дома и изъять ее… Обратить решение суда к немедленному исполнению", — сказала судья Наталья Савенкова.

Представитель Ерояна заявила, что в настоящее время львица содержится не в доме по улице Тургенева, неподалеку от которого произошло нападение на школьника, а в доме Ерояна на улице Интернациональной, где для животного обустроен вольер.

При этом ранее допрошенные в суде дрессировщики хищников Владимир и Наталья Исайчевы назвали содержание дома львицы Майи "бомбой замедленного действия".

В ходе прений сторон зампрокурора Энгельса Максим Кашен-Баженов попросил признать львицу источником повышенной опасности, а вынесенное по делу решение обратить к немедленному исполнению. В свою очередь представитель ответчика Лариса Петри отметила, что просит в иске отказать, и добавила, что считает неправомерным изъятие львицы без компенсации ее стоимости.