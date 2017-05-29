Под мостом на юге Москвы нашли тела трех молодых мужчин

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Под мостом на юге Москвы нашли тела трех молодых людей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Днем в воскресенье граждане сообщили полицейским об обнаружении трех тел под мостом на пересечении Шипиловского проезда и МКАД. Все трое — 1998 года рождения, предположительно, наркоманы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, у одного из них на теле были обнаружены следы инъекций, у второго при себе нашли вещество, похожее на гашиш. У третьего оказался пакетик с порошкообразным веществом — наркотик это или что-то иное, в настоящий момент устанавливается, сообщил источник.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обнаружения тел, не сообщив других подробностей.