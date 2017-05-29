Жительница Кузбасса отдала приставам иномарку зятя-должника

КЕМЕРОВО, 29 мая — РИА Новости. Новокузнечанка отдала судебным приставам автомобиль своего зятя-должника, причем припарковала его прямо у районного отдела ведомства, сообщили РИА Новости в понедельник в управлении ФССП по Кемеровской области.

"Теща отдала судебным приставам автомобиль своего зятя-должника. Новокузнечанка припарковала его у отдела по Заводскому району. Сотрудники управления, воспользовавшись приложением "мобильный розыск", узнали об обязательствах владельца авто и наложили арест на имущество", — сказал представитель ведомства.

По его словам, "мобильный розыск" — самый эффективный способ в работе с должниками при применении мер принудительного взыскания. Суть в том, что по номеру автомобиля сразу можно узнать о долгах собственника.

При проверке через мобильное устройство приставы обнаружили на территории отдела автомобиль Toyota Corolla Spacio, у 29-летнего владельца которого оказалась кредиторская задолженность (более 200 тысяч рублей). Мужчина не выплачивал сумму пять лет.

"За рулем оказался не сам должник, а его теща. Женщина спокойно отреагировала на происходящее и не препятствовала, когда автомобиль с помощью эвакуатора увезли на штрафстоянку. Сейчас Toyota находится на ответственном хранении у банка", — пояснили в УФССП.