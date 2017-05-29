Более 35 тысяч жителей Ставрополья могут эвакуировать из-за паводка

ПЯТИГОРСК, 29 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Более 35 тысяч человек планируется эвакуировать в Советском районе Ставрополья из-за угрозы подтопления, сообщается на сайте администрации района.

Ранее пресс-служба губернатора Ставрополья сообщила, что принято решение эвакуировать жителей семи населенных пунктов в связи с увеличением сброса воды на Отказненском водохранилище.

"К эвакуации в селе Отказном, селе Горькая Балка планируется 2,8 тысячи человек, в селе Нины — 1,3 тысячи человек, в Зеленокумске — более 33 тысяч человек", — говорится в сообщении.

В настоящий момент проводится эвакуация жителей в селе Отказном, которому больше всего угрожает подтопление.

В администрации Зеленокумска РИА Новости рассказали, что эвакуация в городе переносится на 16.00 мск в связи с поступившим официальным распоряжением.

Вечером в субботу пресс-служба губернатора края информировала об эвакуации жителей восточных районов Ставрополья перед увеличением сброса воды на Отказненском водохранилище, что приведет к подтоплению. Отмечалось, что увеличение сброса воды необходимо для исключения возможности прорыва дамбы, что повлекло бы затопление территории с населением свыше 40 тысяч человек. Уровень поступления воды в Отказненском водохранилище уже более чем в шесть раз превышает среднегодовой.