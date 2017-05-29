В Хакасии бывшего чиновника подозревают в создании преступного сообщества

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Бывшего руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова, ранее обвиненного в хищении из бюджета более 190 миллионов рублей и незаконном хранении патронов, подозревают в организации преступного сообщества; возбуждено новое уголовное дело, сообщает республиканское следственное управление СК РФ.

Ранее следствие заявляло, что с 1 декабря 2015 года по 27 декабря 2016 года в Абакане члены организованной преступной группы закупали по завышенным ценам товары медицинского назначения для бюджетных учреждений здравоохранения Хакасии, похитив бюджетные средства более чем на 195 миллионов рублей. По версии СК, Бызов, являясь должностным лицом в Хакасии, получил взятку в особо крупном размере — более 17 миллионов рублей — за помощь в заключении государственных контрактов с коммерческими организациями, подконтрольными одному из директоров.

Также с 1 января по 27 декабря 2016 года Бызов, Гитер, Арокин, Мелузова, Казаченко, Пушнов и Ковалева получили в несколько приемов взятки на сумму более 79 миллионов рублей и иного имущества.

"В рамках расследования уголовного дела в отношении участников организованной группы о совершении мошенничества и получении взяток в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов, возбуждено новое уголовное дело об организации Владимиром Бызовым преступного сообщества и участии в нем Александра Гитера, Игоря Арокина, Инги Мелузовой, Светланы Казаченко, Сергея Пушнова, Екатерины Ковалевой, Петра Козаря, Дмитрия Лашкова, Евгения Рукосуева", — говорится в сообщении.

По данным следствия, Бызов в 2015 году в Абакане создал преступное сообщество, состоящее из трех структурных подразделений. Обязанности между подразделениями были разделены. Денежный "откат" составлял 10-20% от каждого госконтракта.

Бызов руководил сообществом, собирал деньги, разрабатывал меры конспирации и безопасности. В первое подразделение сообщества входили сам Бызов, Гитер и Ковалева. Гитер искал предпринимателей для участия в госзакупках, получал "откаты". Во втором подразделении сообщества состояли сотрудники госучреждения "Межведомственный центр организации закупок" Арокин, Мелузова, Казаченко, Пушнов. Они незаконно включали в документацию аукционов сведения в пользу компаний, подконтрольных Бызову и Гитеру. В третье подразделение входили Козарь, Лашков, Рукосуев, которые незаконно предоставляли участникам второго структурного подразделения преступного сообщества документы для подготовки аукционной документации, включая в них сведения в пользу подконтрольных Бызову и Гитеру коммерческих организаций. Также они собирали деньги, которые передавали организаторам сообщества.

Бызов подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 210 УК РФ – создание преступного сообщества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Гитер, Арокин, Мелузова, Казаченко, Пушнов, Ковалева, Козарь, Лашков, Рукосуев подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 УК РФ – участие в преступном сообществе.

Лашкову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Бызов, Гитер, Арокин, Мелузова, Казаченко, Ковалева, Пушнов, Козарь, Рукосуев заключены под стражу.