В Хакасии бывшего чиновника подозревают в создании преступного сообщества

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Бывшего руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова, ранее обвиненного в хищении из бюджета более 190 миллионов рублей и незаконном хранении патронов, подозревают в организации преступного сообщества; возбуждено новое уголовное дело, сообщает республиканское следственное управление СК РФ.
Также с 1 января по 27 декабря 2016 года Бызов, Гитер, Арокин, Мелузова, Казаченко, Пушнов и Ковалева получили в несколько приемов взятки на сумму более 79 миллионов рублей и иного имущества.
"В рамках расследования уголовного дела в отношении участников организованной группы о совершении мошенничества и получении взяток в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов, возбуждено новое уголовное дело об организации Владимиром Бызовым преступного сообщества и участии в нем Александра Гитера, Игоря Арокина, Инги Мелузовой, Светланы Казаченко, Сергея Пушнова, Екатерины Ковалевой, Петра Козаря, Дмитрия Лашкова, Евгения Рукосуева", — говорится в сообщении.
Бызов руководил сообществом, собирал деньги, разрабатывал меры конспирации и безопасности. В первое подразделение сообщества входили сам Бызов, Гитер и Ковалева. Гитер искал предпринимателей для участия в госзакупках, получал "откаты". Во втором подразделении сообщества состояли сотрудники госучреждения "Межведомственный центр организации закупок" Арокин, Мелузова, Казаченко, Пушнов. Они незаконно включали в документацию аукционов сведения в пользу компаний, подконтрольных Бызову и Гитеру. В третье подразделение входили Козарь, Лашков, Рукосуев, которые незаконно предоставляли участникам второго структурного подразделения преступного сообщества документы для подготовки аукционной документации, включая в них сведения в пользу подконтрольных Бызову и Гитеру коммерческих организаций. Также они собирали деньги, которые передавали организаторам сообщества.
Лашкову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Бызов, Гитер, Арокин, Мелузова, Казаченко, Ковалева, Пушнов, Козарь, Рукосуев заключены под стражу.