США
29.0529 мая08:25МСК
USD56.76+0.69
EUR63.67+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

В Хакасии бывшего чиновника подозревают в создании преступного сообщества

08:0629.05.2017
(обновлено: 08:10 29.05.2017)
01060
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фотоНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Бывшего руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова, ранее обвиненного в хищении из бюджета более 190 миллионов рублей и незаконном хранении патронов, подозревают в организации преступного сообщества; возбуждено новое уголовное дело, сообщает республиканское следственное управление СК РФ.

В зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia / Sebastian Duda
В Хакасии экс-чиновника будут судить за незаконное хранение патронов
Ранее следствие заявляло, что с 1 декабря 2015 года по 27 декабря 2016 года в Абакане члены организованной преступной группы закупали по завышенным ценам товары медицинского назначения для бюджетных учреждений здравоохранения Хакасии, похитив бюджетные средства более чем на 195 миллионов рублей. По версии СК, Бызов, являясь должностным лицом в Хакасии, получил взятку в особо крупном размере — более 17 миллионов рублей — за помощь в заключении государственных контрактов с коммерческими организациями, подконтрольными одному из директоров.

Также с 1 января по 27 декабря 2016 года Бызов, Гитер, Арокин, Мелузова, Казаченко, Пушнов и Ковалева получили в несколько приемов взятки на сумму более 79 миллионов рублей и иного имущества.

"В рамках расследования уголовного дела в отношении участников организованной группы о совершении мошенничества и получении взяток в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов, возбуждено новое уголовное дело об организации Владимиром Бызовым преступного сообщества и участии в нем Александра Гитера, Игоря Арокина, Инги Мелузовой, Светланы Казаченко, Сергея Пушнова, Екатерины Ковалевой, Петра Козаря, Дмитрия Лашкова, Евгения Рукосуева", — говорится в сообщении.

Глава Республики Хакасия Виктор Зимин. Архивное фото
© Пресс-служба правительства Республики Хакасия
Глава Хакасии уволил руководителя своей администрации
По данным следствия, Бызов в 2015 году в Абакане создал преступное сообщество, состоящее из трех структурных подразделений. Обязанности между подразделениями были разделены. Денежный "откат" составлял 10-20% от каждого госконтракта.

Бызов руководил сообществом, собирал деньги, разрабатывал меры конспирации и безопасности. В первое подразделение сообщества входили сам Бызов, Гитер и Ковалева. Гитер искал предпринимателей для участия в госзакупках, получал "откаты". Во втором подразделении сообщества состояли сотрудники госучреждения "Межведомственный центр организации закупок" Арокин, Мелузова, Казаченко, Пушнов. Они незаконно включали в документацию аукционов сведения в пользу компаний, подконтрольных Бызову и Гитеру. В третье подразделение входили Козарь, Лашков, Рукосуев, которые незаконно предоставляли участникам второго структурного подразделения преступного сообщества документы для подготовки аукционной документации, включая в них сведения в пользу подконтрольных Бызову и Гитеру коммерческих организаций. Также они собирали деньги, которые передавали организаторам сообщества.

Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Комаров
Суд оставил под арестом экс-руководителя администрации главы Хакасии
Бызов подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 210 УК РФ – создание преступного сообщества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Гитер, Арокин, Мелузова, Казаченко, Пушнов, Ковалева, Козарь, Лашков, Рукосуев подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 УК РФ – участие в преступном сообществе.

Лашкову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Бызов, Гитер, Арокин, Мелузова, Казаченко, Ковалева, Пушнов, Козарь, Рукосуев заключены под стражу.

Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена