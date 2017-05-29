Во Владивостоке задержали рейс в Пхеньян

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. Рейс из Владивостока в Пхеньян авиакомпании Air Koryo (государственная национальная авиакомпания КНДР) задерживается на 4,5 часа, сообщил РИА Новости представитель Международного аэропорта Владивосток.

Ракета КНДР, пуск которой был произведен в 5.40 понедельника (23.40 мск воскресенья) с восточного побережья страны, пролетела 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии, при этом ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Токио заявил решительный протест и осуждение "в самых жестких выражениях". Пуск ракеты генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга назвал откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

"Рейс на 15.35 задерживается до 20.00 местного времени (13.00 мск). Еще один рейс в Пхеньян в 12.20 (05.20 мск) вылетает по расписанию. Прибытие самолета из КНДР — по расписанию", — сообщил собеседник, не уточнив причину задержки одного из рейсов.

Ранее рейсы на Пхеньян задерживались в апреле по решению руководства авиакомпании. Тогда представитель местной турфирмы "АльфаОмега", которая продает туры в Северную Корею, сообщал, что у АК Air Koryo такое впервые.

В частности, рейсы откладывались в день после парада по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, на котором присутствовали руководство КНДР и около 200 специально приглашенных иностранных журналистов. Два рейса в Китай и один рейс в Россию задерживались более чем на 6 часов.