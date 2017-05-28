СМИ: Челябинские подростки напали на машины полиции на фестивале красок

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Челябинске на фестивале красок толпа подростков напала на полицейские машины, передает портал Chelyabinsk 74.

Несовершеннолетние, как сообщается, выкрикивали оскорбления в адрес служителей правопорядка, пинали и закидывали краской патрульные автомобили. К месту происшествия прибыли дополнительные наряды, несколько человек были задержаны.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области заявили, что ситуация находится под контролем, и опровергли информацию о массовых беспорядках. По фактам нарушения общественного порядка проводится проверка.

РИА Новости официальным комментарием правоохранительных органов не располагает.