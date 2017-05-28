СМИ: Челябинские подростки напали на машины полиции на фестивале красок
20:2128.05.2017
(обновлено: 20:37 28.05.2017)
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Челябинске на фестивале красок толпа подростков напала на полицейские машины, передает портал Chelyabinsk 74.
Несовершеннолетние, как сообщается, выкрикивали оскорбления в адрес служителей правопорядка, пинали и закидывали краской патрульные автомобили. К месту происшествия прибыли дополнительные наряды, несколько человек были задержаны.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области заявили, что ситуация находится под контролем, и опровергли информацию о массовых беспорядках. По фактам нарушения общественного порядка проводится проверка.
РИА Новости официальным комментарием правоохранительных органов не располагает.
Праздник краски Холи отмечается на следующий день после полнолуния в начале марта каждого года и длится три дня.
В этом году начало праздника пришлось на 13 марта.
Холи является одним из древнейших праздников в мире, он упоминается в древних санскритских текстах и детально описан в Ведах.
Индуисты отмечают этот праздник по меньшей мере три тысячи лет.
Во время Холи жители Индии празднуют приход весны, возрождение жизни и изгнание сил зла.
Существуют несколько версий возникновения праздника. Одна из самых распространенных посвящена победе над демоницей Холикой.
Именно ее чучело сжигают на кострах в первый день праздника. Есть поверье, что зола из костра Холи приносит удачу.
Согласно традиции, участники праздника со смехом осыпают друг друга яркими порошками, сделанным из окрашенной кукурузной муки, и обливаются разноцветной водой.
За несколько дней до праздника пакетики с порошкообразной краской появляются в продаже почти во всех лавках и магазинах Индии.
Индийцы говорят, что во время этого праздника даже враги становятся друзьями.
Кроме того, краска, по словам участников праздника, помогает всех сделать равными. На три дня богатые и бедные, молодые и старые, красивые и не очень становятся одинаково яркими и веселыми.
Праздник Холи наиболее популярен в северных штатах - Уттар-Прадеш, Пенджаб, Раджастан, а также в самой индийской столице.
На перекрестках Дели буквально идет охота на тех, кто ухитрился остаться сухим и чистым.
При этом обсыпанные краской и облитые водой прохожие не обижаются - сердиться на Холи не принято.
Главным действующим персонажем Холи является бог удовольствий Кама - своего рода индийский купидон, чей лук сделан из сахарного тростника с тетивой из роя жужжащих пчел, а стрелы - из цветочных стеблей.