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Происшествия

СМИ: Челябинские подростки напали на машины полиции на фестивале красок

20:2128.05.2017
(обновлено: 20:37 28.05.2017)
6269830

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Челябинске на фестивале красок толпа подростков напала на полицейские машины, передает портал Chelyabinsk 74.

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© Фото : партия "Единая Россия"
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Несовершеннолетние, как сообщается, выкрикивали оскорбления в адрес служителей правопорядка, пинали и закидывали краской патрульные автомобили. К месту происшествия прибыли дополнительные наряды, несколько человек были задержаны.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области заявили, что ситуация находится под контролем, и опровергли информацию о массовых беспорядках. По фактам нарушения общественного порядка проводится проверка.

РИА Новости официальным комментарием правоохранительных органов не располагает.

Индуистский фестиваль весны: праздник Холи
© AP Photo / Mahesh Kumar A.Праздник краски Холи отмечается на следующий день после полнолуния в начале марта каждого года и длится три дня.Туристы принимают участие в фестивале Холи в Хайдарабаде, Индия
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
Праздник краски Холи отмечается на следующий день после полнолуния в начале марта каждого года и длится три дня.
© AP Photo / Manish SwarupВ этом году начало праздника пришлось на 13 марта.Местные жители и овдовевшие женщины принимают участие в фестивале Холи в храме Гопинатхи во Вриндаване, Индия
© AP Photo / Manish Swarup
В этом году начало праздника пришлось на 13 марта.
© AFP 2017 / Dibyangshu SarkarХоли является одним из древнейших праздников в мире, он упоминается в древних санскритских текстах и детально описан в Ведах.Участница фестиваля Холи в Калькутте, Индия
© AFP 2017 / Dibyangshu Sarkar
Холи является одним из древнейших праздников в мире, он упоминается в древних санскритских текстах и детально описан в Ведах.
© REUTERS / Dinuka LiyanawatteИндуисты отмечают этот праздник по меньшей мере три тысячи лет.Участники фестиваля Холи в Коломбо, Шри-Ланка
© REUTERS / Dinuka Liyanawatte
Индуисты отмечают этот праздник по меньшей мере три тысячи лет.
© REUTERS / Cathal McNaughtonВо время Холи жители Индии празднуют приход весны, возрождение жизни и изгнание сил зла.Участница фестиваля Холи в Барсане, Индия
© REUTERS / Cathal McNaughton
Во время Холи жители Индии празднуют приход весны, возрождение жизни и изгнание сил зла.
© AP Photo / Manish SwarupСуществуют несколько версий возникновения праздника. Одна из самых распространенных посвящена победе над демоницей Холикой.Празднование Холи в храме Банке-Бихари во Вриндаване, Индия
© AP Photo / Manish Swarup
Существуют несколько версий возникновения праздника. Одна из самых распространенных посвящена победе над демоницей Холикой.
© AFP 2017 / Dibyangshu SarkarИменно ее чучело сжигают на кострах в первый день праздника. Есть поверье, что зола из костра Холи приносит удачу.Участница фестиваля Холи в Калькутте, Индия
© AFP 2017 / Dibyangshu Sarkar
Именно ее чучело сжигают на кострах в первый день праздника. Есть поверье, что зола из костра Холи приносит удачу.
© AFP 2017 / Diptendu DuttaСогласно традиции, участники праздника со смехом осыпают друг друга яркими порошками, сделанным из окрашенной кукурузной муки, и обливаются разноцветной водой.Празднование Холи в городе Силигури, Индия
© AFP 2017 / Diptendu Dutta
Согласно традиции, участники праздника со смехом осыпают друг друга яркими порошками, сделанным из окрашенной кукурузной муки, и обливаются разноцветной водой.
© REUTERS / Shailesh AndradeЗа несколько дней до праздника пакетики с порошкообразной краской появляются в продаже почти во всех лавках и магазинах Индии.Участница фестиваля Холи в Мумбаи, Индия
© REUTERS / Shailesh Andrade
За несколько дней до праздника пакетики с порошкообразной краской появляются в продаже почти во всех лавках и магазинах Индии.
© AFP 2017 / Narinder NanuИндийцы говорят, что во время этого праздника даже враги становятся друзьями.Студенты принимают участие в фестивале Холи в Амритсаре, Индия
© AFP 2017 / Narinder Nanu
Индийцы говорят, что во время этого праздника даже враги становятся друзьями.
© REUTERS / Cathal McNaughtonКроме того, краска, по словам участников праздника, помогает всех сделать равными. На три дня богатые и бедные, молодые и старые, красивые и не очень становятся одинаково яркими и веселыми.Участник фестиваля Холи в Барсане, Индия
© REUTERS / Cathal McNaughton
Кроме того, краска, по словам участников праздника, помогает всех сделать равными. На три дня богатые и бедные, молодые и старые, красивые и не очень становятся одинаково яркими и веселыми.
© AP Photo / Manish SwarupПраздник Холи наиболее популярен в северных штатах - Уттар-Прадеш, Пенджаб, Раджастан, а также в самой индийской столице.Овдовевшая женщина принимает участие в фестивале Холи в храме Гопинатхи во Вриндаване, Индия
© AP Photo / Manish Swarup
Праздник Холи наиболее популярен в северных штатах - Уттар-Прадеш, Пенджаб, Раджастан, а также в самой индийской столице.
© AFP 2017 / Rizwan TabassumНа перекрестках Дели буквально идет охота на тех, кто ухитрился остаться сухим и чистым.Участники фестиваля Холи в Карачи, Пакистан
© AFP 2017 / Rizwan Tabassum
На перекрестках Дели буквально идет охота на тех, кто ухитрился остаться сухим и чистым.
© AFP 2017При этом обсыпанные краской и облитые водой прохожие не обижаются - сердиться на Холи не принято.Празднование Холи в Нандгаоне, Индия
© AFP 2017
При этом обсыпанные краской и облитые водой прохожие не обижаются - сердиться на Холи не принято.
© AFP 2017 / Dibyangshu SarkarГлавным действующим персонажем Холи является бог удовольствий Кама - своего рода индийский купидон, чей лук сделан из сахарного тростника с тетивой из роя жужжащих пчел, а стрелы - из цветочных стеблей.Участница фестиваля Холи в Калькутте, Индия
© AFP 2017 / Dibyangshu Sarkar
Главным действующим персонажем Холи является бог удовольствий Кама - своего рода индийский купидон, чей лук сделан из сахарного тростника с тетивой из роя жужжащих пчел, а стрелы - из цветочных стеблей.
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Деджемар Лавуазье
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Надо полицейским ввести новое спецсредство - "отцовский ремень".
20:51
28.05.2017
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