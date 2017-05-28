В новой Москве дети пострадали при катании на квадроциклах

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Вертолет Московского авиационного центра эвакуирует двоих детей, получивших травмы во время катания на квадроциклах в новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"Вертолет Московского авиационного центра вылетел из Вороново (Тинао). На борту находятся двое пострадавших детей 8 и 10 лет, которые получили травмы, катаясь на квадроциклах", — сообщили в пресс-службе ГОЧСиПБ.

Экипаж санитарного вертолета эвакуирует пострадавших в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В полете детей сопровождают врачи МАЦ и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи.