В Росгосцирке рассказали о состоянии сорвавшейся с высоты гимнастки

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Гимнастка, которая сорвалась с высоты в Центре циркового искусства на востоке Москвы у станции метро "Измайловская", находится в реанимации в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе цирковой компании "Росгосцирк".

Ранее СМИ сообщили, что цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время репетиции в московском Центре цирковых искусств. В справочной службе скорой помощи РИА Новости заявили, что гимнастку госпитализировали в 36-ю больницу имени Иноземцева. В медучреждении отказались сообщить о состоянии госпитализированной.

"Девушка упала, у нее черепно-мозговая травма. Сейчас она в реанимации, но завтра выпишут в общее отделение. Ее состояние стабильное", — сказал собеседник агентства.