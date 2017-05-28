СМИ сообщили о госпитализации Хворостовского

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский госпитализирован в Москве, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

"Оперного певца Дмитрия Хворостовского доставили в одну из столичных клиник. О госпитализации народного артиста России телеканалу "360" сообщил источник", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

В конце июня 2015 года Хворостовский, уже много лет живущий в Лондоне, объявил о том, что страдает от опухоли мозга. С тех пор певец прошел несколько курсов химиотерапии.